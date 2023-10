De nombreux propriétaires de chats tolèrent la prise de poids chez leur animal. Cependant, même deux ou trois kilos de trop peuvent avoir un impact significatif sur la santé de votre chat. Voici donc quelques conseils pour vous aider à garder votre chat mince.

Faire appel à un vétérinaire

Dans de telles circonstances, la première chose à faire est de discuter de la prise de poids de votre chat avec son vétérinaire. Certains sites web comme zen-chat.fr dédiés à l’alimentation des animaux de compagnie vous permettent de vous renseigner sur ces problèmes de prise de poids. De son côté, le vétérinaire vous aidera à évaluer les problèmes de santé potentiels qui peuvent être liés à la prise de poids de votre chat.

Mesurez les calories et recherchez des aliments diététiques pour chat

Saviez-vous que le chat d’intérieur moyen n’a besoin que de 20 à 30 calories par kilo de poids corporel par jour ? Pensez alors à vérifier la composition courante de la nourriture de votre chat et commencez à la mesurer un peu avant chaque repas. De plus, certains aliments pour chats existent en version « diététique » ! Ceux-ci sont généralement moins caloriques et riches en nutriments. Toutefois, si vous devez changer la nourriture de votre chat, faites-le progressivement sur une période d’environ deux semaines. Vous éviterez ainsi que votre chat ne fasse une grève de la faim.

Incitez votre chat à chasser

Déplacez la nourriture de votre chat vers un nouvel endroit chaque fois que vous le nourrissez. Non seulement le frisson de parcourir les pièces de la maison l’excitera, mais il fera de l’exercice supplémentaire en fouillant les lieux. Par ailleurs, si votre chat aime la nourriture sèche, achetez-lui une balle qui l’oblige à travailler pour obtenir des croquettes. De ce fait, il s’amusera à pousser la balle et fera beaucoup plus d’exercice.

Planifiez des jeux avec votre félin

Votre chat n’est pas un grimpeur ? Il le serait peut-être s’il avait un poteau d’escalade ! En offrant à votre chat des options d’exercice de faible intensité, vous l’inciterez sûrement à bouger plus que vous ne le pensez. Vous pouvez également planifier dans votre calendrier des activités et des jeux avec votre chat. Des miniséances de jeu à l’aide d’une corde, des balles en aluminium, des pointeurs laser… peuvent constituer une séance rapide et amusante de jeu. Cela permettra à votre chat de brûler les graisses qu’il aura accumulées.

En tenant compte de ces astuces, il devient plus facile pour vous de faire maigrir votre chat sans inconvénient sur sa santé.